Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Geçen ay, Elazığ Maden ilçesindeki 258 yıllık tarihi konağın çok uzun yıllardır restorasyon beklediğini yazmıştım.

Osmanlı padişahı III. Mustafa döneminde inşa edilen konağın restorasyonu için ödenek bulunamadığını, bakımsızlıktan harabeye dönen tarihi yapı için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin de harekete geçtiğini dile getirmiştim. İşte o 258 yıllık tarihi yapı geçen cuma Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hasar aldı mı dersiniz? Hayır… 1762’de yapılan konakta en ufak bir çatlak dahi oluşmadı.

Sivrice merkezli depremde konakla aynı ilçede, yani Maden’de bulunan çok sayıdaki bina yerle bir oldu. Hani şu Elazığ depreminin simge binalarından, yerle bir olup 3 kişiye mezar olan Mavi Göl Apartmanı var ya… 258 yıllık tarihi konağa 18 km. uzaklıkta.

Yani aynı ilçedeki 28 yıllık Mavi Göl Apartmanı depremde yıkıldı ama 258 yıllık konaktan tuğla bile düşmedi. Bu da bize ders olsun. Olur mu acaba! Biz de daha o tarihi yapıyı restore etmek, ayakta tutmak için birkaç kuruş ödenek ayırmayalım…

Maden'deki 258 yıllık konaktan dün çekilen fotoğraflar, deprem nedeniyle en küçük bir hasar yok. Binanın kapısı, penceresi yok ama bunun depremle ilgisi yok, çok uzun yıllardır bina bakımsız...

Bu da konağın ve saat kulesinin 1899'da Servet-i Fünun'da yayımlanan fotoğrafı...