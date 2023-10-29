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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız yurdumuzun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği magekent İstanbul'da da bugün birbirinden önemli etkinlikler yapılıyor. İşte, Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü ile ilgili bilgiler...