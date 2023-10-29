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        Haberler Gündem 29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü ne zaman, saat kaçta başlayacak? 29 Ekim Bağdat Caddesi Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü nerede yapılacak?

        29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte yürüyüş programı...

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için Bağdat Caddesi'nde büyük bir yürüyüş düzenlenecek. Cumhuriyetimizin 100'ncü yıldönümümün kutlanacağı bu özel gündeki yürüyüşe İstanbul'un dört bir yanından binlerce vatandaşımız katılım gösterecek. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi yürüyüşü programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:30
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız yurdumuzun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği magekent İstanbul'da da bugün birbirinden önemli etkinlikler yapılıyor. İşte, Bağdat Caddesi'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü ile ilgili bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM BAĞDAT CADDESİ YÜRÜYÜŞÜ SAAT KAÇTA VE NEREDE BAŞLAYACAK?

        29 Ekim Bağdat Caddesi yürüyüşü SAAT 19.23'te Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar'da başlayacak ve İskele Sokak'ta bitecek.

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        BİNLERCE BAYRAK VE ATATÜRK POSTERİ DAĞITILACAK

        Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın İskele Sokak'ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak. Yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili'nde Zülfü Livaneli konser verecek.

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        Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye solist olarak Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım ve şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konser canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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