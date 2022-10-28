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En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Her yıl ülkenin dört bir yanından çeşitli etkinlikler eşliğinde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene 99. yılı. Bu anlamlı günü sosyal medya ve çevrimiçi platformlar üzerinden paylaşmak isteyen kişiler için resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri galerisini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaya başlayan bu özel günü sevdikleriniz ile paylaşmanız için en güzel, anlamlı, yeni, resimli, Türk bayraklı Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizlerle paylaştık. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri...
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

    Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    29 EKİM 2022 CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

    Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

    Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri YENİ 2022... Türk bayraklı, Atatürk resimli, anlamlı, 29 Ekim mesajları tıkla indir

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