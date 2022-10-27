Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından "en büyük bayram" olarak nitelendirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi günü kutlanacak. Başta öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaşımızın gündeminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirleri...