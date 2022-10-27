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En güzel ve duygusal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim şiirleri, Cumhuriyetimizin 99. yılı öncesi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşkuyla ve etkinliklerle kutlanacak. Bu özel gün öncesi vatandaşlarımız için en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirlerini bir araya getirdik. İşte 2-3-4-5 kıtalık kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

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  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından "en büyük bayram" olarak nitelendirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi günü kutlanacak. Başta öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaşımızın gündeminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirleri...

     
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

    Albayrağın gölgesinde,
    Şen Türküler gür sesinde.
    Kahramanlar ülkesinde,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Bak sevinçten coşanlara,
    Akın akın koşanlara.
    Sen de katıl, koş onlara,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Yüreğine şunu kazdır:
    29 Ekim yazdır.
    Ne yapılsa gene azdır,
    Cumhuriyet bayramı var!
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Canımızsın,
    Şanımızsın,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet. 
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET’E

    Bağımsızlık, hürriyet,
    Sendedir Cumhuriyet.
    Kutluyoruz tüm millet,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Seninle mutlu vatan
    Uğrunda dökeriz kan,
    Armağansın Ata’dan,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Ulusumu yücelttin,
    Uygarlığa yönelttin,
    Yurdumu cennet ettin,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Albayrağıma sarıl,
    Aydınlat ışıl ışıl,
    Kutlasın binlerce yıl,
    Varol sen Cumhuriyet.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    29 EKİM

    Cumhuriyet Bayramı
    Geldi bize ne mutlu!
    Bayraklarla donattık,
    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde,
    Al bayrak dalgalanır.
    Onun o al rengini,
    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz ekimi
    Karşılarız neşeyle,
    Çünkü bu günde erdik
    Büyük Cumhuriyete.

    Yürüyün arkadaşlar,
    Hep ileri koşalım.
    Bugün bayramımız var.
    Gelin bayramlaşalım.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET

    Biziz bu memleketin,
    Kanı, kemiği, eti.
    29 Ekim’de
    Kurduk CUMHURİYETİ.

    29 Ekim’de,
    Yine bir ay parladı,
    İşte bu parlak ayın,
    CUMHURİYET’tir adı.

    Cumhuriyet yolların,
    En iyisi, en düzü,
    Atatürk’ün zekâsı,
    Ak etti yüzümüzü.

    29 Ekim’de,.
    Bütün ışıklar yansın,
    Caddeler baştan başa,
    Bayraklarla donansın.

    Şerefimiz var, yurdun,
    Toprağında, taşında.
    Dinç CUMHURİYET’imiz,
    Bir sonsuzluk yaşında.

    Elele tutuşalım,
    Hiç değişmez bu niyet.
    Yaşasın Türk Milleti,
    Yaşasın CUMHURİYET!
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    AKDENİZ’E DOĞRU

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

    Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
    Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

    Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
    Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

    Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
    Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

    Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
    Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
    Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET

    Ay yıldızlı al bayraklar,
    Her yanda dalgalanıyor.
    Süslendi evler, sokaklar.
    Renk renk ışıklar yanıyor.

    Yıllardan önce bugün,
    Cumhuriyet kurdu millet,
    Bize büyük Atatürk’ün,
    Armağanı CUMHURİYET.

    En birinci vazifemiz,
    Onun yolunda yürümek.
    Canımız gibi koruruz,
    CUMHURİYET Türklük demek.

    Sevinçle, sağlıkla geçsin,
    Sabahımız, akşamımız,
    Kutlu olsun hepimize,
    CUMHURİYET bayramımız.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    ATATÜRK’ÜN İZİNDE (BİRKAN SOYLU)

    Cumhuriyetle gelen,
    Günlerle güldük
    Atatürk’ün izinde,
    Mutluluğa yürüdük

    Cumhuriyeti seven,
    Her Türk’ü övdük
    Atatürk’ün izinde,
    Bir çığ gibi büyüdük
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET (V. ÖTÜKEN)

    Cumhuriyet kalbimde
    Sönmeyen bir ateştir
    Vatanımın ufkunda
    Parlayan bir güneştir.

    Ata’ nın armağanı
    Yüce Cumhuriyeti
    Korumak ödevimdir
    Bu kutsal emaneti.
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel, duygusal ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

    CUMHURİYET (HÜSEYİN KARADENİZ)

    Tarifin fazilettir,
    Başkası eziyettir.
    Tek hâkimin millettir,
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Koruyacak millettir,
    Yaşaman bir servettir,
    Türk olmak bir şereftir,
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Çarpan tek bir yürektir,
    Hür yaşamak gerekir,
    Anmak büyük şereftir,
    Cumhuriyet çok yaşa.

    Karanlıklar yok ettin,
    Dünyaya sevgi ektin,
    Sen bulunmaz nimettin,
    Cumhuriyet çok yaşa.

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