28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğle saatlerinde başlıyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesai devam edecek.