29 Ekim'e özel Atatürk görselleri: Türk bayraklı, en güzel, anlamlı Atatürk sözleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle en özel fotoğrafları seçerek kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya hazırlananlar ise "En güzel Atatürk Fotoğrafları"nı araştırmaya devam ediyor. 29 Ekim'e özel Atatürk sözleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları öne çıkıyor. İşte Cumhuriyet'in 101. yıldönümüne özel Atatürk portreleri ve fotoğrafları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 101. yaşına girdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarında yer verebilecekleri Atatürk resimlerini ve fotoğraflarını araştırıyor. İşte Türk bayraklı, en güzel, anlamlı Atatürk sözleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları
ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, bugün de yarın da en büyük gücümüz olmaya devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."
"Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir."
"Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
"Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir."
"Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir."
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
"Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister."