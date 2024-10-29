Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin en büyük kazanımlarından biridir. Bu özel günde, herkesin eşit haklara sahip olduğu, hür ve bağımsız bir yaşam sürdürdüğü bir toplumda yaşamak için sorumluluklarımızı hatırlamalıyız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun! Gelecek, Cumhuriyetimizin değerleriyle daha parlak olacak.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Hür, bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için birlikteyiz.

29 Ekim, özgürlüğümüzün simgesi. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!