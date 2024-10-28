29 Ekim Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçak gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi programı için araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında belirlenen program doğrultusunda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Türk Yıldızları ise İzmir'den havalanacak. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, 29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi saati ve yeri 2024 bilgileri…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Ulusal bayram kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik programı içerisinde 29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi de yer aldı. Belirlenen programa göre Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'da, Türk Yıldızları ise İzmir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki 29 Ekim SOLOTÜRK VE Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçak gösterisi saati ve yeri hakkında detaylar…
29 EKİM SOLOTÜRK UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
29 EKİM TÜRK YILDIZLARI HAVA GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Türk Yıldızları ise Cumhuriyetin 101'inci yılında İzmir'de olacak. Türk Yıldızları kendileri için ayrı bir anlam taşıyan 500'üncü gösterilerini İzmir semalarında yapacak.
İzmirliler, nefes kesecek gösteriyi 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.