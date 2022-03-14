2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU (14 MART)
SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Mart Cumartesi
13.30 Hatayspor 3–0 Fatih Karagümrük
16.00 Altay 1–0 Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa 3–1 Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor 4–2 Göztepe
13 Mart Pazar
13.30 Kayserispor 2–3 Konyaspor
16.00 Adana Demirspor 2–3 Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor 2–5 Fenerbahçe
14 Mart Pazartesi
16.00 Medipol Başakşehir 0–1 Antalyaspor
20.00 GZT Giresunspor – Gaziantep FK
20.00 Galatasaray – Beşiktaş
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