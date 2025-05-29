29 Mayıs bugün ne günü? İstanbul'un fethi tarihçesi, anlamı ve önemi
29 Mayıs tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un Fethi'ni anmak için gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerden kamu kurumlarına kadar birçok alanda kutlama hazırlıkları başladı. 1453 yılında Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in önderliğinde gerçekleşen fethin tarihi ve önemi yeniden araştırılıyor. Peki, İstanbul ne zaman ve nasıl fethedildi? İşte İstanbul'un fethi tarihçesi, anlamı ve önemi...
İstanbul’un Fethi'nin yıl dönümü olan 29 Mayıs ile, tarihi detaylar bir kez daha merak konusu oldu. Fatih Sultan Mehmet’in 23 Mart 1453’te Edirne’den başlattığı sefer, 29 Mayıs’ta zaferle sonuçlanmıştı. 54 gün süren kuşatmanın ardından Bizans’ın başkenti Osmanlı topraklarına katıldı. Bu büyük zaferin yıl dönümünde Türkiye genelinde etkinlikler ve mesajlarla kutlamalar yapılıyor. İşte detaylar...
29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. İstanbul'u fethedilmesi bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan oldukça önemli bir gündür. Ancak 29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almamaktadır.
29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?
6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Bu tarih Hicri takvim ile 857 yılına denk gelmektedir.
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.
Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.
II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.
II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" ünvanları ile anıldı.