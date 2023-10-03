3 aylık enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

3 aylık enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

3 aylık enflasyon farkı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Eylül enflasyon oranları 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Emekli ve memurların iki aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı kümülatif olarak yüzde 19,5 olarak duyurulmuştu. İşte Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...

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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.