Türkiye'de Koronavirüs aşı programı büyük bir hıza kavuştu. Geçtiğimiz dünya rekorunun kırılmasının ardından vatandaşların aşıların 3. dozuna ilişkin aramaları da iyice arttı...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin yarından itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Üçüncü korona aşısının ise 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yapıalcağı belirtildi.