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3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Hatırlatma dozu...

Hatırlatma dozu da denilen 3. doz aşı ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının ne zaman yapılacağı ile ilgili resmi açıklamayı yaptı. İşte hatırlatma dozu ile ilgili ayrıntılar...

3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere yapılacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Hatırlatma dozu...

Türkiye'de Koronavirüs aşı programı büyük bir hıza kavuştu. Geçtiğimiz dünya rekorunun kırılmasının ardından vatandaşların aşıların 3. dozuna ilişkin aramaları da iyice arttı...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin yarından itibaren üçüncü doz aşılama başlayacak.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Üçüncü korona aşısının ise 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yapıalcağı belirtildi.

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