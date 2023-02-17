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3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı!

Kahramanmaraş'ta, depremin üssü olan Pazarcık'taki Bertizliler Köyü'nde yaşayan Yenigül Ailesi de depremde evlat acısı yaşayan ailelerden biriydi. Yaşadıkları ev enkaza dönen Yenigül Ailesi, evlatlık olarak aldıkları biricik kızlarını ve koruyucu aile olarak sahiplendikleri 2 çocuğunu enkazdan çıkaramadı. Ailenin tek isteği yeniden koruyucu aile sahibi olmak

3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı! - Son dakika haberler
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Yenigül Ailesi yıllar boyu çocuk hasretiyle yanıp tutuştular. Önce yeğenini evlatlık alan Murat ve Elif Yenigül çifti iki çocuğa da koruyucu ailelik yaptı. Yemedi yedirdi, içmedi içirdiler ama 3 çocuğunu depremden koruyamadılar.

"SOĞUK DİYE ÜÇÜNÜ BİR YATIRDIM"

Murat ve Elif Yenigül çifti yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üçünü hava soğuk diye bir yatırdım. Benim hiç çocuğum olmadı, gittim kardeşimin çocuğunu aldım sahip çıkamadım. 18 yaşındaydı ben ona neler yapmadım ama gitti. Doktor olmak istiyorlardı, hakim, savcı olmak istiyorlardı. Evim yıkıldı. Enkazın altında traktörümüz, değirmeniz de kaldı."

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA OLMADI

18 yaşındaki Fatmagül, 16 yaşındaki Dilara ve 4 yaşındaki Alican'ı enkazdan çıktıktan sonra kurtarmaya çalışan karı koca canını dişine taksa da evlatlarını kurtaramadı.

ÇOCUK SAHİPLEMEK İSTİYORLAR

Murat ve Elif Yenigül çifti içlerinin yandığını ve çadırda bile olsa iki çocuğu sahiplenmek istediklerini, onlara bakacaklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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