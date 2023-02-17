Ambulans geçerken video çekiyordu! Azra bebeği kaybettik!

DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay´ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı.

ENKAZDAN ÇIKARIP VİDEOSUNU ÇEKTİ DHA'da yer alan habere göre çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra´yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.