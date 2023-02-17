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Deprem Malatya Doğanşehir'de dağı ikiye ayırdı!

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarlaların 3 metre yükselmesine neden olan Kahramanmaraş depremleri, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı'nı ikiye ayırdı. 42 kişinin yaşamını yitirdiği Kurucaova köyünün karşısındaki dağın ikiye bölünmesiyle ilgili köy halkı, böyle afet görmediklerini söyledi

Deprem Malatya Doğanşehir'de dağı ikiye ayırdı! - Son dakika deprem haberleri
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkisi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı'nda da görüldü.

KIZILZARF DAĞI İKİYE AYRILDI

DHA'da yer alan habere göre deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Kurucaova'nın karşısındaki Kızılzarf Dağı, 7.7'lik ilk depremin ardından ikiye ayrıldı.

"İKİNCİ DEPREMDE YARIK DAHA DA GENİŞLEDİ"

Aynı gün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde ise yarık, daha da genişledi. Köyde 47 kişinin hayatını kaybettiği depremden ailesi ile sağ kurtulan İbrahim Tatlı (18), "Canımızı zor kurtardık. Evden çıktığımızda köyün karşısındaki dağda büyük bir yarık oluştuğunu gördük.

"DAĞIN İÇİNDEN ALEV TOPU ÇIKTI"

Dağın ikiye ayrıldığını görenler içinden bir alev topunun çıktığını söyledi. Perişan bir haldeyiz, umarız bugünleri de geride bırakırız" diye konuştu.

"BÖYLE BİR AFETİ BÜYÜKLERİMİZ HATIRLAMIYOR"

Yöre halkının 'Ulubaba' dediği Kızılzarf Dağı´nın, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, "Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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