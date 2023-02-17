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Yürek yakan anonslar! Türkiye'yi sarsan deprem anı polis telsizinde!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Türkiye'yi sarsan depremden hemen sonra yıkılan binalardaki durumu polis merkezine bildirdiği telsiz anonslarının ses kaydına ulaşıldı. Polislerin felaketi bildirdiği o anonslar yürekleri bir kez daha kavurdu

Yürek yakan anonslar! Türkiye'yi derinden yaralayan deprem anı polis telsizinden böyle duyuldu! - Son dakika haberler
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AA

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

BÜYÜK ÇAPA SARFETTİLER

AA'da yer alan habere göre depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

"HAL İÇERİSİNDE PATLAMALAR OLUYOR"

Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:
Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."
Ekip: "Efendim Gazi Paşa Mahallesindeki bina çöktü."
Ekip: "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."

"ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ EFENDİM"

Haber merkezi: "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim."
Ekip: "Gazipaşa Mahallesindeki bina çöktü, efendim bina çöktü."
Ekip: "Beyazıtlı Mahallesinde çok sayıda bina yıkık durumda efendim."
Ekip: "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağında çok sayıda bina çöktü efendim."

"SAKİN VE DUYARLI OLALIM, YOLLARI AÇIK TUTALIM"

Ekip: "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var."
Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."

"TÜM BİNALAR YIKILMIŞ DURUMDA"

Ekip: "Alparslan Türkeş Bulvarındaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam."
Ekip: "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda."

"EBRAR SİTESİ ÇÖKTÜ, EKİP GÖNDERİN"

Haber merkezi: "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor."
Ekip: "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz."

"BİNAYI TERK ETTİK, MUHABEREYİ TAKİP EDİYORUZ"

Ekip: "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı."
Ekip: "Merkez, Malik Ejder Caddesinde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim."
Haber merkezi: "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam."

"DÜKKANLAR YANIYOR, PATLAMALAR OLUYOR"

Ekip: "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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