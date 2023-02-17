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Depremden 248 saat sonra kurtarılan Aleyna nasıl hayatta kaldı?

Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in Ankara'da tedavisi sürüyor. Genç kızın bu sabah pelvis (kalça) kemiğindeki kırıkları nedeniyle ameliyat olduğunu açıklayan doktorları; bu akşam saatlerinde ağızdan su verip beslenmeye başlanacağını söyledi. Aleyna'nın depremde cenin pozisyonunda kaldığı için korunduğuna dikkat çekildi

SON DAKİKA HABERİ: Depremden 248 saat sonra kurtarılan Aleyna nasıl hayatta kaldı?
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HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

"SABAH PELVİS AMELİYATI YAPILDI"

İHA'da yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Aleyna Ölmez kardeşimiz dün saat 18.02'de Cebeci Hastanemize kabul edilmişti. Takibini yaptık, gece boyunca bir problemi olmadı. Sabah pelvisindeki bir problem sebebiyle küçük bir ameliyat oldu" dedi.

"AKŞAM AĞIZDAN BESLENMEYE BAŞLAYACAK"

Ardından sözü devralan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli "İlk muayenemizde genel durumu iyiydi. Yapılan ileri tetkikler sonucu ise pelvisinde kırık saptandı. Değerlendirmelerimizde bu sabah ameliyat olmasının uygun olacağına karar verdik. Umuyoruz ki akşam saatlerinde ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda" açıklamasında bulundu.

"KISA ZAMANDA YÜRÜMESİNİ UMUYORUZ"

Aleyna'nın ameliyatı hakkında bilgi veren Ortopedi doktoru Mahmut Kalem ise, "Bugün sabah itibariyle ameliyatını aldık, az önce de uyandı. Şu an genel durumu iyi. Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz" dedi.

"CENİN POZİSYONDA KALDIĞI İÇİN KORUNMUŞ"

Gazetecilerin "Hangi pozisyonda bu kadar güzel korunabilmiş" sorusunu yanıtlayan Kalem: "Aleyna'nın yaralanma şekli dış yan taraftan gelen bir ezilme yaralanması vardı. Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış. Cenin pozisyonunda kaldığı için korunduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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