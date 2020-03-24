MediaMarkt kampanya başlattı

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Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığımız bugünlerde MediaMarkt, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamada “3 Gün 3 Gece” kampanyası başlattı. MediaMark'tan yapılan açıklamaya göre, kampanyayla indirime giren ürünler, evde çalışan kişilerin ihtiyaçlarına ve teknolojiseverlere evde yapabilecekleri aktivitelere göre seçildi.

Görüntülü konuşma için akıllı telefonlar, hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar gibi akıllı televizyon ve taşınabilir hoparlörlerde de fırsatlar olacak. Ürünler teknolojiseverlerin evlerine gönderilecek.