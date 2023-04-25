Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 3 Haziran Hangi Burç? 3 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

3 Haziran hangi burç? 3 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar doğum anında Güneş’in bulunduğu pozisyona göre sembolize edilmektedir. 12 Güneş burcu 12 aya eşittir. Doğum haritasındaki doğu ufuk çizgisi ise yükselen burcumuzun hangisi olduğunu gösterir.

3 Haziran Hangi Burç? 3 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Burçlar özellikler gelecek habercileri olarak büyük bir ilgi sahiptir. Burçlar günlük, haftalık ya da aylık olarak astrologlar tarafından yorumlanır. Kimi zaman yaşadığımız talihsiz ya da sevindirici olayları da burçlara bağlarız. Peki, 3 Haziran hangi burç? 3 Haziran burcu ne, 3 Haziran burcu özellikleri, 3 Haziran burcu erkeği, 3 Haziran burcu kadını, 3 Haziran burcu yorumu, 3 Haziran yükseleni nedir, 3 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 3 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm astrolojik detaylar.

3 Haziran Hangi Burç?

3 Haziran’da doğanlar ikizler burcuna tabidir. İkizler burcu son derece yenilikçi ve değişken bir burçtur. İletişim yönünü Merkür gezegeninden alır.

3 Haziran Burcu Ne?

3 Haziran burcunda dünyaya gelenlerin burcu ikizlerdir. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır. Elementi ise havadır.

3 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcunun belli başlı öne çıkan özellikleri vardır. Bu burca sahip olanlar oldukça özgün kişilerdir. Bir ortamda dahi rahatlıkla onları ayırt edebilirsiniz. Genellikle sohbetin seyrini ikizler burcu belirler. İletişim konusunda oldukça gelişmişlerdir. Mizahi yönlerinin kuvvetli olması sebebiyle çabuk arkadaş edinirler. Yeni kişilerle tanışmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı severler. Pratik zekâları sayesinde altından kalkamayacakları iş yoktur. Sizin saatler harcadığınız projeleri onlar birkaç saat içerisinde bitirebilirler. Dışa dönük, eğlenceli ve zekidirler. Düzenlediğiniz partilerde boy göstermeyi severler. Karar verme becerileri ise çok gelişmemiştir. İki şık arasında saatlerini harcayabilirler. Ani kararlar alabilirler. Bu ani kararlar onların tutarsız davranmalarına yol açabilir. Tutarsız davranışlar ise gerek arkadaş ilişkilerinde gerekse duygusal ilişkilerde yorucu olabilir.

3 Haziran Burcu Erkeği

3 Haziran’da doğan ikizler burcu erkeği meraklı, sıkılgan ve sezgiseldir. Değişken hava burcundan nasibini alan ikizler erkeğinin verdiği kararlar tutarsızlık gösterebilir. İkizler için romantik bir burçtur diyemeyiz ancak partnerini memnun etmesini bilir, onu el üstünde tutar. Arkadaş çevresi her zaman geniştir. Zekâsı ve eğlenceli kişiliği sayesinde rahatlıkla yeni arkadaşlıklar edinebilir. Sohbetlerde her zaman paylaşacak ve söyleyecek şeyleri vardır. Onun sohbetinin akışında kaybolabilirsiniz. Dinamik yapıları sayesinde son derece maceracıdırlar. Ekstrem sporlarla ilgilenmeyi severler.

3 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını zekâsı, sanatsal yönleri ve açık fikirliliğiyle ön plana çıkar. Onunla yaşayacağınız bir ilişki size eğlencenin kapılarını açacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinde ve duygusal ilişkilerde ikizler burcunda sıkıcılığa yer yoktur. Empati yönleri oldukça gelişmiştir. Başkalarına yardım etmeyi severler. Öğrenmeye ve keşfetmeye her zaman açıktırlar. Onlar için bunlar bir zorunluluk değil, hayatın doğal akışıdır. Çoklu görevlerde herhangi bir zorluk çekmezler. Aynı anda birkaç işi yürütme yetenekleri vardır. Hayatı doyasıya yaşamak isterler. Yeni fikirlere her zaman açıktırlar. Alışverişi oldukça severler ancak marka takıntıları yoktur. Alışverişi en az maliyetle tamamlamak isterler.

3 Haziran Burcu Yorumu

İşte, ikizler burcunun öne çıkan özellikleri:

  • Açık fikirlidirler, aklınızdakini rahatlıkla ikizler burcuna söyleyebilirsiniz.
  • Tutarsız davranışlar ve ani duygu değişimleri gösterebilirler.
  • Maceracı yapıya sahiptirler, tek düze bir yaşamdan hoşlanmazlar.
  • Mizahi yönleri son derece gelişmiştir.
  • Aynı anda birden fazla işi yapabilirler.
  • Karşı tarafla empati yapmasını iyi bilirler.
  • Yeni bilgiler edinmeyi çok severler.
  • Hırslı yapıları sayesinde başarıdan başarıya koşarlar.

3 Haziran Yükseleni Nedir?

3 Haziran tarihinde doğanların yükselen burcunu öğrenebilmesi için doğum saatini dakikasına kadar bilmesi gerekmektedir. Çünkü yükselen burçlar güneş burçları gibi gün gün değil, dakikası dakikasına değişmektedir.

3 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Yazar Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  • Dizi ve sinema yönetmeni Erdoğan Tokatlı
  • Mizah yazarı Ersin Karabulut
  • Oyuncu Hakan Ummak

3 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Ressam Raoul Dufy
  • Oyuncu ve ressam Tony Curtis
  • Oyuncu Imogen Poots
  • Oyuncu James Purefoy
  • Yazar Carlo Michelstaedter
  • Yazar Larry McMurtry
  • Gitarist Kerry King
  • Tenisçi Rafael Nadal
  • Ukrayna asıllı güreşçi Mariya Stadnik
  • Futbolcu ve teknik direktör Luigi Di Biagio
  • Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör Cristiano Marques Gomes
  • Yunan asıllı basketbolcu Lazaros Papadopulos
  • İtalyan eski futbolcu Amauri
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Haziran Hangi Burç? 2 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 2 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
1 Haziran Hangi Burç? 1 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Haziran burcu yükseleni, yorumu
On Numara sonuçları bugün: 24 Nisan 2023 On Numara çekilişi açıklandı mı? On Numara sonucu nasıl bakılır?
YAŞAM On Numara sonuçları
Uzmanlar onayladı: Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken 9 aile kuralı
YAŞAM Tüm ebeveynlerin uygulaması gereken uzman onaylı 9 ...
İshak Paşa Sarayı'nı Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
YAŞAM Ramazan Bayramı'nda binlerce kişi ziyaret etti
En çok tercih edilenler hangileri? İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
YAŞAM İşte dünyada en sık ziyaret edilen gezi yerleri
1 yılda 32 bin kilometre uçtu... Eskişehir'e döndü
YAŞAM 1 yılda 32 bin kilometre uçtu... Eskişehir'e döndü
17 yaşındaki Jehan kurtarılamadı... Bakıcısı sarılarak ağladı
YAŞAM 17 yaşındaki Jehan kurtarılamadı... Bakıcısı ...
Neden “Önce kadınlar ve çocuklar”
YAŞAM “Önce kadınlar ve çocuklar” ilkesinin acı tarihi
Yeşil Nobel ilk kez Türkiye'den bir isme verildi
YAŞAM Yeşil Nobel ilk kez Türkiye'den bir isme verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.