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3 ilçe ve bir beldede seçmenler sandık başında

AA

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak

mahalli idareler seçim

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

DİĞER YENİLENECEK SEÇİMLER

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

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