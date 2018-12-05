Ankara, Konya ve Çanakkale'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bazı taşınmazlar, proje alanında kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli imar yollarının açılması, genel altyapı hizmetlerinin imal edilmesi, kamu hizmet alanlarının faaliyete geçirilmesi ve hak sahiplerine konutların zamanında teslim edilebilmesi amacıyla Sincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içerisinde yer alan Yüksek Hızlı Tren Garı ve metro hatları için ulaşım bağlantıları ve aktarma alanlarının, yaya aksları, kombine taşımacılık, teknik altyapı, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanlarının ve imar planı ile kentsel dönüşüm projesine konu olabilecek diğer donatı alanlarının yapımı amacıyla Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Çanakkale'nin Çan ilçesi sınırları içerisinde yer alan 18 Mart Çan Termik Santralinin Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi ve ünite kazanlarının ihtiyacı olan öğütülmüş kireç taşının karşılanmasına yönelik kireç taşı kırma, eleme ve öğütme tesisinin kurulması, kireç taşının karşılanacağı kalker sahalarının edinilmesi ve bu sahalara ulaşımı sağlayacak yolun inşası ile yol yapım esnasında ortaya çıkacak toprağın depolanacağı sahanın temini amacıyla Asmalı bölgesinde bulunan bazı taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu kararlar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince verildi.

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