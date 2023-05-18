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Haberler Gündem Güncel Son dakika: 3 kişinin öldüğü kazada uyuşturucu itirafı!
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Otomobilin göle uçtuğu, 3 kişinin öldüğü kaza öncesi uyuşturucu kullanmışlar

Bilecik'te göle uçan otomobilde 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü ise kazadan önce uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika: 3 kişinin öldüğü kazada uyuşturucu itirafı!
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DHA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde 1'i çocuk, 2'si kadın 3 kişinin ölümüne ilişkin sürücü Yunus K. (36), gözaltına alındı. Yunus K. ifadesinde, kazadan önce bonzai ve metamfetamin kullandıklarını itiraf etti.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 04.00 sıralarında Üyük köyü Göller mevkisinde meydana geldi. Yunus K. idaresindeki otomobil, göle uçtu.

Yunus K. ile arkadaşı Ertan U., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla kaza yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekibi ve dalgıçlar sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar, araçtaki Derya Nur Mete (24), 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete ile Nazar Ağaçdelen´in (25) cansız bedenlerine ulaşıp, sudan çıkardı. Hastanedeki ön incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Gölden çıkarılan otomobilde yapılan incelemede ise 'kova' olarak bilinen uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu. Sürücü Yunus K. ile arkadaşı Ertan U. (36), tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Yunus K. ifadesinde; kazadan önce bonzai ve metamfetamin kullandıklarını itiraf etti. Yunus K.'nın işlemleri sürerken, Ertan U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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