Yunus K. ile arkadaşı Ertan U., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla kaza yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekibi ve dalgıçlar sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar, araçtaki Derya Nur Mete (24), 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete ile Nazar Ağaçdelen´in (25) cansız bedenlerine ulaşıp, sudan çıkardı. Hastanedeki ön incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.