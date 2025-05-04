3 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklanıyor: Cumartesi günü en çok ne izlendi?
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yer alan yapımlar, reyting listelerinde kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. Gerek gündüz kuşağında gerekse akşam saatlerinde ekrana gelen dizi, film ve eğlence programları, hem Total hem de AB kategorilerinde izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Günün sonunda bazı yapımlar zirveye otururken, bazıları ise beklentilerin altında kaldı. Peki, izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği programlar hangileri oldu? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe ait reyting listelerinde ilk 10 sırada yer alan yapımlar...
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Gündüz kuşağında yarışmalar ve magazin programlarıyla başlayan yayın akışı, akşam saatlerinde dizi, film ve eğlence içerikleriyle devam etti. Özellikle prime time kuşağında kanallar arasında yaşanan rekabet dikkat çekti. Gün boyu ekran başında olan izleyicilerin tercihleri ise reyting sonuçlarına yansıdı. İşte, 3 Mayıs 2025 Cumartesi gününe ait reyting listesinde zirvede yer alan ilk 10 program...
3 MAYIS CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
3 MAYIS CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI