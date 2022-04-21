İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin koleksiyonunda yer alan çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Sarkis Zabunyan, Abidin Dino ve puantilist sanatçı Berkan Baycan’ın sanat eserlerinden oluşan bir sergi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde 22 Nisan -13 Mayıs 2022 tarihlerinde sanatseverler ile buluşuyor.

Sarkis Zabunyan

Sergide Sarkis’in 1900’lerden günümüze çocuk kıyafetlerini ünlü sinema sahneleriyle bir araya getirdiği Nuri Bilge Ceylan, Abbas Kiarostami, Yasujiro Ozu, Andrey Tarkovski gibi yönetmenlere ait sahnelerden oluşan 13 foto-blok ve 1999 yılı sonrasında sanatına dâhil ettiği 13 çocuk elbisesi, Abidin Dino’nun 1976 yılına tarihlediği 22 adet “Acıların Resimleri-Desen” serisi ve Hastalık Resimleri I-II çalışmaları, Berkan Baycan’ın “Kadim Kentler” serisinden Londra ve Göbekli Tepe eserleri yer alıyor.

Abidin Dino

Sanat tarihçisi Duygu Gençer’in desteğiyle hazırlanan Sarkis Zabunyan seçkisinin sergilenmesiyle aynı zamanda çocuklar için “Su İçinde Suluboya Atölyesi” yapılacak. Atölye, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’de 6-12 yaş gurubu çocukların katılımıyla eğitmen Saadet İvecen eşliğinde gerçekleşecek. Çocuklara yönelik düzenlenen bu atölyede çocuklar, Sarkis’e ait olan su içinde sulu boya tekniğini eğitmen eşliğinde öğrenecek.

Enerji Müzesi ve sergiler ücretsiz olarak resmi tatiller hariç her gün 9.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.