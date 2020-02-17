Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD, 2018 yılında, İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını sağladığı 12 YHT için Alman Sıemens’le anlaştı. Siemens, söz konusu tren setlerini öngörülen takvim çerçevesinde tamamlayıp, TCDD Taşımacılık’a teslim ediyor. Bu setlerden ilki, geçen yılın sonunda ikincisi de kısa süre önce Ankara’ya ulaştı.

Siemens, üçüncü treni de TCDD’ye teslim etti. Trenin, bu hafta Ankara’ya ulaşması bekleniyor. Setlerden; dördüncüsü nisan, beşincisi de mayıs ayında Türkiye’ye gelecek.

TCDD Taşımacılık’ın, halen 19 adet hızlı tren seti bulunuyor. Bunun 12’sini İspanyol CAF, 7’sini Alman Siemens üretti. Siemens, 12 tren setinin tümünü teslim ettiğinde toplam hızlı tren sayısı 31’e çıkacak.

TREN TESTLERİ SON AŞAMASI

İlk iki trenin testleri devam ediyor. Bu trenlerin, mayıs ayı içinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya’da hizmete verilmesi bekleniyor. Kaynaklar, hızlı trenlere ilginin artarak devam ettiğini belirterek, “Yeni setlerle yolcu talebi, çok daha rahat karşılanabilecek” dedi.

ANKARA-SİVAS HATTI

TCDD’nin ikiye bölünmesinin ardından alt yapıyı üstlenen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de Ankara-Sivas’ı da hizmete sunmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hattın, Yerköy-Yıldızeli bölümünde test sürüşlerine kısa süre içinde başlanması hedefleniyor. Kaynaklar, bu amaçla hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kaynaklar, Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında bir süre “konvansiyonel” (mevcut) hattın kullanılmasının söz konusu olabileceğini söyledi.