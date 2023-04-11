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Burç dönümleri takviminde hangi burca mensup olduğunuzu bulabilirsiniz. Eğer doğdunuz saat hakkında detaylı bilgiye sahipseniz yükseleninize de ulaşabilirsiniz. Bir diğer merak edilen konu ise 3 Şubat’ta doğanların hangi burca sahip olduğudur. 3 Şubat’ta doğanların hangi burca ait olduğuna ve burcun özelliklerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 3 Şubat hangi burç, 3 Şubat burcu ne, 3 Şubat burcu özellikleri, 3 Şubat burcu erkeği, 3 Şubat burcu kadını, 3 Şubat burcu yorumu, 3 Şubat yükseleni nedir, 3 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 3 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

3 Şubat Hangi Burç?

3 Şubat’ta doğanlar kova burcuna mensuptur. Kova burcu ise hava grubunda yer alır. 21 Ocak – 19 Şubat arası kova burcudur.

3 Şubat Burcu Ne?

3 Şubat tarihi kova burçlarının doğduğu tarihtir. Hava grubunda yer alan bu burcun özellikleri erkeksi/sabit ve pozitif olmasıdır.

3 Şubat Burcu Özellikleri

Herkesi olduğu gibi kabul eder, değiştirmeye çalışmaz.

Empati duygusu oldukça gelişmiştir.

Dost canlısıdır. Bu yüzden ortamların aranılan yüzüdür.

Uyumlu bir yapıya sahiptir.

Akademik anlamda kendini geliştirir.

Özgür ruhludur, sınırlardan hoşlanmaz.

Olaylara akılcı yaklaşır.

Sabit fikirli yapıdadırlar.

Hayal güçleri geniştir.

3 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkeği evcimen bir hayata karşı sosyal bir hayatı tercih eder. Kendini sosyal ortamlarda daha iyi ifade eder. Bu sebeple arkadaş çevresi de epey geniştir. Genellikle herkes tarafından sevilir. Kova erkeği için sıra dışı diyebiliriz. Akılcı yöntemlerle hareket ederler. Bu sebeple de zaman zaman onları anlayamayız. Olaylara karşı politik yaklaşımlar sergilerler. Belirli planlar doğrultusunda hareket ettiklerinden dolayı son derece soğukkanlıdırlar. Çelişkileri sevmezler. Griden ziyade beyaz ya da siyah olmanızı isterler. Rahat ve cesur olduklarından dolayı bazen sınırları aşabilirler. Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı detaylar içinde olduğundan daha fazla vakit harcarlar. Temkinli yapıdadırlar. Ayrıntılara önem verseler de yaşadıkları duygusal çöküşleri yansıtmazlar.

3 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını sıra dışı ve zekidir. Oldukça sosyal ve dost canlısıdırlar. Bu sebeple çevrelerinde sevenleri de çoktur. Teknolojiyle araları oldukça iyidir. Empati yetenekleri oldukça güçlüdür. Herkesin eşit imkânlara sahip olmasını isterler. Oldukça yardımsever olduklarını söyleyebiliriz. Anı yaşamazlar hep geleceği düşünürler. Planlar, programlar geleceğe yöneliktir. Akılcı yaklaşımın ışığında dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba harcarlar. Değişim ve yeniliği severler. Ancak sabit fikirli olduklarını söyleyebiliriz. Öğretmen, yazar, bilim adamı ya da sosyolog olabilirler. Yaratıcılığını kullanabileceği bir işe sahip olmak kova kadını için önemlidir. Kova kadınları eşiyle de son derece uyumludur. İki ilişkilerde fedakâr ve anlayışlı bir yapı sergiler. Kova burcu kadınının en temel özelliği özgürlüğüne düşkün olmasıdır.

3 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu oldukça eğlenceli ve neşeli bir burçtur. Aklın rehberliğinde hareket eden bu burcun mantığı ön plandadır. Bu sebeple bir işe girişmeden o işi kafasında iyice bir tatar, artılarını ve eksilerini değerlendirir. Sevecen ve insani özelliklerinin ön plana çıktığı bu burcun mottosu “biliyorum ”dur. Kova burcunun en belirgin özelliklerinden birisi de sabit fikirli olmalarıdır.

3 Şubat Yükseleni Nedir?

3 Şubat’ta doğan bir kişinin yükselenini hesaplayabilmesi için doğduğu saati bilmesi gerekmektedir. Dakika farkları dahi yükselen üzerinde etkili olabilmektedir.

3 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Türk voleybolcu Deniz Hakyemez

Yönetmen Ferzan Özpetek

Müzisyen Bahadır Akkuzu

Ünlü futbolcu Fethi Heper

3 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Ünlü futbolcu Mart Poom

Kolombiyalı eski futbolcu Oscar Cordoba

İngiliz tarihçi Edward Palmer Thompson

Şarkıcı Dennis Edwards

İngiliz müzisyen Erick Haydock

Sinema oyuncusu Morgan Fairchild

Oyuncu Thomas Calabro

Teknik direktör Joachim Löw

Fransız oyuncu Corinne Masiero

Besteci Jesper Kyd

Kanadalı güreşçi Baraladei Daniel Igali

Şarkıcı Miriam Yeung

Avusturalyalı oyuncu Isla Fisher

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