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Haberler Yaşam Astroloji 3 Şubat Hangi Burç? 3 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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3 Şubat hangi burç? 3 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar belirli gün ve ay aralıklarında ayrılmaktadır. Döngüyü takriben gün aralığını geçtiğinde sıra bir sonraki burca geçmektedir. Bazen aynı aylarda doğan kimseler gün farklarından dolayı farklı burçlarda olabilmektedir.

3 Şubat Hangi Burç? 3 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Burç dönümleri takviminde hangi burca mensup olduğunuzu bulabilirsiniz. Eğer doğdunuz saat hakkında detaylı bilgiye sahipseniz yükseleninize de ulaşabilirsiniz. Bir diğer merak edilen konu ise 3 Şubat’ta doğanların hangi burca sahip olduğudur. 3 Şubat’ta doğanların hangi burca ait olduğuna ve burcun özelliklerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 3 Şubat hangi burç, 3 Şubat burcu ne, 3 Şubat burcu özellikleri, 3 Şubat burcu erkeği, 3 Şubat burcu kadını, 3 Şubat burcu yorumu, 3 Şubat yükseleni nedir, 3 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 3 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

3 Şubat Hangi Burç?

3 Şubat’ta doğanlar kova burcuna mensuptur. Kova burcu ise hava grubunda yer alır. 21 Ocak – 19 Şubat arası kova burcudur.

3 Şubat Burcu Ne?

3 Şubat tarihi kova burçlarının doğduğu tarihtir. Hava grubunda yer alan bu burcun özellikleri erkeksi/sabit ve pozitif olmasıdır.

3 Şubat Burcu Özellikleri

  • Herkesi olduğu gibi kabul eder, değiştirmeye çalışmaz.
  • Empati duygusu oldukça gelişmiştir.
  • Dost canlısıdır. Bu yüzden ortamların aranılan yüzüdür.
  • Uyumlu bir yapıya sahiptir.
  • Akademik anlamda kendini geliştirir.
  • Özgür ruhludur, sınırlardan hoşlanmaz.
  • Olaylara akılcı yaklaşır.
  • Sabit fikirli yapıdadırlar.
  • Hayal güçleri geniştir.

3 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkeği evcimen bir hayata karşı sosyal bir hayatı tercih eder. Kendini sosyal ortamlarda daha iyi ifade eder. Bu sebeple arkadaş çevresi de epey geniştir. Genellikle herkes tarafından sevilir. Kova erkeği için sıra dışı diyebiliriz. Akılcı yöntemlerle hareket ederler. Bu sebeple de zaman zaman onları anlayamayız. Olaylara karşı politik yaklaşımlar sergilerler. Belirli planlar doğrultusunda hareket ettiklerinden dolayı son derece soğukkanlıdırlar. Çelişkileri sevmezler. Griden ziyade beyaz ya da siyah olmanızı isterler. Rahat ve cesur olduklarından dolayı bazen sınırları aşabilirler. Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı detaylar içinde olduğundan daha fazla vakit harcarlar. Temkinli yapıdadırlar. Ayrıntılara önem verseler de yaşadıkları duygusal çöküşleri yansıtmazlar.

3 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını sıra dışı ve zekidir. Oldukça sosyal ve dost canlısıdırlar. Bu sebeple çevrelerinde sevenleri de çoktur. Teknolojiyle araları oldukça iyidir. Empati yetenekleri oldukça güçlüdür. Herkesin eşit imkânlara sahip olmasını isterler. Oldukça yardımsever olduklarını söyleyebiliriz. Anı yaşamazlar hep geleceği düşünürler. Planlar, programlar geleceğe yöneliktir. Akılcı yaklaşımın ışığında dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba harcarlar. Değişim ve yeniliği severler. Ancak sabit fikirli olduklarını söyleyebiliriz. Öğretmen, yazar, bilim adamı ya da sosyolog olabilirler. Yaratıcılığını kullanabileceği bir işe sahip olmak kova kadını için önemlidir. Kova kadınları eşiyle de son derece uyumludur. İki ilişkilerde fedakâr ve anlayışlı bir yapı sergiler. Kova burcu kadınının en temel özelliği özgürlüğüne düşkün olmasıdır.

3 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu oldukça eğlenceli ve neşeli bir burçtur. Aklın rehberliğinde hareket eden bu burcun mantığı ön plandadır. Bu sebeple bir işe girişmeden o işi kafasında iyice bir tatar, artılarını ve eksilerini değerlendirir. Sevecen ve insani özelliklerinin ön plana çıktığı bu burcun mottosu “biliyorum ”dur. Kova burcunun en belirgin özelliklerinden birisi de sabit fikirli olmalarıdır.

3 Şubat Yükseleni Nedir?

3 Şubat’ta doğan bir kişinin yükselenini hesaplayabilmesi için doğduğu saati bilmesi gerekmektedir. Dakika farkları dahi yükselen üzerinde etkili olabilmektedir.

3 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Türk voleybolcu Deniz Hakyemez
  • Yönetmen Ferzan Özpetek
  • Müzisyen Bahadır Akkuzu
  • Ünlü futbolcu Fethi Heper

3 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Ünlü futbolcu Mart Poom
  • Kolombiyalı eski futbolcu Oscar Cordoba
  • İngiliz tarihçi Edward Palmer Thompson
  • Şarkıcı Dennis Edwards
  • İngiliz müzisyen Erick Haydock
  • Sinema oyuncusu Morgan Fairchild
  • Oyuncu Thomas Calabro
  • Teknik direktör Joachim Löw
  • Fransız oyuncu Corinne Masiero
  • Besteci Jesper Kyd
  • Kanadalı güreşçi Baraladei Daniel Igali
  • Şarkıcı Miriam Yeung
  • Avusturalyalı oyuncu Isla Fisher
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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