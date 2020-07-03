Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 202.284'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.167 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 3 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı 5 bin 167 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 965 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

''BURDUR VE GÜMÜŞHANE'DE YENİ VAKA YOK''

Bakan Koca, ''Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.'' dedi.

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 709 artarak 130 bin 843'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan izliyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülen kişi sayısı 4 bin 163 artarak 102 bin 9'a yükseldi.

Son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 470'e çıktı.