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HaberlerSağlık"3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak" - Haberler
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"3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde 70'e ulaşacak"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, toplumun yarısının koronavirüste orijinal virüsle enfekte olup atlattığını, yüzde 20-30'luk kitlenin ise bu pik döneminde hastalığı yaşayacağını söyledi. Yıldız, "Pik dönemi sona erdiğinde yüzde 70 oranında kitlede bağışıklık oluşacak. Ortalama sürü bağışıklığı sınırı yüzde 67'ydi, bu sınıra ulaşılmış olacak. Mayıs sonunda vaka sayısının hızla azalacağını göreceğiz" dedi

3'üncü pik sonunda bağışıklık yüzde kaça ulaşacak?
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DHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, şu anda yoğun bakım servislerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının daha çok genç hastalardan oluştuğunu ve bunun da İngiliz mutantı kaynaklı olduğunu söyledi. İngiltere mutantını çok şeffaf bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Yıldız, bu varyantın bulaş düzeyinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hastalığı taşıyan kişi, koronavirüsü 2 kişiye bulaştırarak hastalıktan kurtarıyor; bu hız çok yüksek. Önceden 1,4 iken, şimdi 2'ye yükseldi. İngiliz mutantı daha genç popülasyonu etkileyecek hale geldi; en sıkıntılı nokta da bu. Atlatılan iki pikte 50 yaş ve üzeri hastalar daha çok etkileniyordu. Şimdi daha çok genç insanlar virüsten etkileniyor. Çocuklarda hafif seyrediyor; ama genç anne babalarını hasta ediyorlar" dedi.

'KİTLE BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 70'LERE ULAŞTIĞINDA BİTECEK'

Türkiye'de toplumun yarısının Çin'den gelen orijinal virüsle enfekte olduğunu ifade eden Yıldız, "İngiliz varyantını diğer Brezilya ve Güney Afrika varyantları ile kıyasladığımızda İngiliz mutant çok daha bulaştırıcıdır. Güney Afrika mutantanın ise aşılardan ve testlerden kaçabildiği şeklinde bazı veriler bize ulaşıyor. Brezilya ve Güney Afrika varyantının ciddi sorun olacağını düşünmüyorum. Ülkemizde görülen ilk iki pik Çin'den gelen virüstü. Önceki pik döneminde hastalığa yakalanmayanlar, yüzde 85-90 oranında İngiliz mutantına yakalandı. İkinci kere hastalanma durumu çok ciddi bir sebep olarak karşımızda durmuyor. Binde iki civarında. Toplumun yarısı orijinal virüsle enfekte oldu ve atlattı. Kalan yüzde 20-30'luk kitle ise bu pik döneminde hastalığı yaşayacak. Kitle bağışıklığı yüzde 70'lere ulaştığında enfeksiyon ortadan kalkmış olmuyor" diye konuştu.

'MAYIS SONUNDA HIZLA AZALACAK'

Prof. Dr. Yıldız, hastalığın bağışıklık oranlarını da değerlendirerek, "Tahminim pik dönemi sona erdiğinde yüzde 70 oranında kitlede bağışıklık oluşacak. Ortalama sürü bağışıklığı sınırı yüzde 67'ydi; bu sınıra ulaşılmış olacak. Mayıs sonunda vaka sayısının hızla azalacağını göreceğiz. Koronavirüs enfeksiyonu bitmesi muhtemel olabilir ya da grip gibi her yıl ciddi bir mutasyonla önceki aşılardan kaçarak karşımıza yeni bir koronavirüs enfeksiyonu çıkar. Bu nedenle de her yıl aşılanmak zorunda kalabiliriz. Ben kendi yaptığımız çalışmadan yola çıkarak 4'ncü pik döneminin mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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