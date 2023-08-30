30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretli mi, ücretsiz mi olacak? Ankara, İzmir ve İstanbul 30 Ağustos 2023 Çarşamba İETT toplu taşıma bedava mı?

30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretli mi, ücretsiz mi olacak? Ankara, İzmir ve İstanbul 30 Ağustos 2023 Çarşamba İETT toplu taşıma bedava mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sona erdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi oldu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...