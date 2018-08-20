30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Özellikle çalışanlar tarafında 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki bu sene 30 Ağustos hangi güne geliyor? İşte merak edilenler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN? RESMİ TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018'de Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı resmi tatil kapsamına giriyor. Cuma gününü de izin alarak kullananların 4 gün tatil yapabilme fırsatları olacak.

2018 TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı (15 Haziran), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü geride bıraktık. Resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak eden çalışanlar tatil planlarını da bu günlere göre ayarlıyor. Bu yıl (2018) için kalan resmi ve dini bayram tatilleri aşağıdaki gibi…

KURBAN BAYRAMI: Bu yıl Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. 4 gün süren bayramın son günü 24 Ağustos cuma günü. Bu yıl Kurban Bayramı’nda 2 hafta sonu dahil olmak üzere 9 gün (5 iş günü) resmi tatil sayılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Bu yıl Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos 1 günlük resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 1,5 gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi 1 günlük resmi tatil olacağını gösteriyor.

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