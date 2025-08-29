Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu?

        30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu?

        Kargo çalışma saatleri 30 Ağustos resmi tatil sebebiyle araştırılıyor. Kargo bekleyen veya kargo gönderecek olan vatandaşlar kargoların çalışma durumuna göre hareket etmek istiyor. Resmi tatillerde pek çok devlet kurumu kapalı oluyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi MNG, Yurt içi, Trendyol Express, Sürat, UPS, Aras kargo çalışıyor mu? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 12:41 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos cumartesi günü dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos’un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi günü Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        2

        30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kargolar kapalı olacak. Bu nedenle kargo teslimatı ve kargo gönderimi yapılamayacak.

        3

        KARGOLARDA BİR SONRAKİ İŞLEM GÜNÜ NE ZAMAN?

        Kargo şubeleri 30 Ağustos 2025 cumartesi günü kapalı konumda olacağı için kargo almak ya da teslim etmek isteyen kişiler 1 Eylül Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar. Pazartesi gününden itibaren kargolar alım ve dağıtımda normal işleyişine devam edecekler.

        Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

        Aras Kargo: 444 25 52

        Yurtiçi Kargo: 444 99 99

        MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

        Sürat Kargo: 0850 202 0 202

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!