30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu?
Kargo çalışma saatleri 30 Ağustos resmi tatil sebebiyle araştırılıyor. Kargo bekleyen veya kargo gönderecek olan vatandaşlar kargoların çalışma durumuna göre hareket etmek istiyor. Resmi tatillerde pek çok devlet kurumu kapalı oluyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi MNG, Yurt içi, Trendyol Express, Sürat, UPS, Aras kargo çalışıyor mu? İşte yanıtı
30 Ağustos cumartesi günü dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos’un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi günü Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kargolar kapalı olacak. Bu nedenle kargo teslimatı ve kargo gönderimi yapılamayacak.
KARGOLARDA BİR SONRAKİ İŞLEM GÜNÜ NE ZAMAN?
Kargo şubeleri 30 Ağustos 2025 cumartesi günü kapalı konumda olacağı için kargo almak ya da teslim etmek isteyen kişiler 1 Eylül Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar. Pazartesi gününden itibaren kargolar alım ve dağıtımda normal işleyişine devam edecekler.
Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202