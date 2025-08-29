30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu?

30 Ağustos cumartesi günü dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor. 30 Ağustos’un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos cumartesi günü Yurtiçi, Sürat, MNG kargo çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?