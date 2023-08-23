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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarısı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız için artık heyecan dorukta. Bu yıl da her yıl olduğu gibi yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak bu özel güne ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...