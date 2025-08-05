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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı anlamı ve önemi

        30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

        Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, bu ay içerisinde resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre, her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan bu özel gün hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 00:01 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:01
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        "30 Ağustos tatil mi?" sorusu, Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren hem kamu hem özel sektör çalışanlarının gündemine girdi. 2025 yılı resmi tatil takvimine göre Zafer Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı bu özel gün, yine yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İşte güncel bilgiler...

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        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kamu kurumları, bankalar, poliklinikler bu tarihte kapalı olacak. Tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı çalışanlar için hafta içi bir izin durumu söz konusu olmayacak.

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        RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

        30 Ağustos 2025 günü resmi tatil olması nedeniyle ve cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte;

        Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.

        Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak. PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

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