        30 Ağustos'ta nöbetçi noter var mı? 30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı hizmet veriyor mu?

        30 Ağustos'ta noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi, alım-satım işlemleri planlayan kişilerin aklına aynı soruyu getirdi: "Noterler çalışacak mı?" Resmi tatillerde kamu kurumları hizmet vermezken, nöbetçi noter uygulaması üzerinden işlem yapmak isteyenler, 30 Ağustos'ta kapıların açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 29.08.2025 - 19:29 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:29
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı, noter işlemleri için hazırlık yapan vatandaşların gündemine oturdu. Resmi tatil nedeniyle noterlerin kapalı olup olmayacağı merak edilirken, özellikle alım ve satım planı yapanlar “Nöbetçi noterler hizmet verecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

        2

        NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

        Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cumartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Pazar günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek.

        3

        Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

        NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

