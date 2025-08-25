30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul, İzmir'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlanacak. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 30 Ağustos'ta, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıydı. Konuya ilişkin beklenen duyuru yapıldı ve hangi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar...
Bu sene, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos günü vatandaşların toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda beklenen açıklama geldi ve hangi araçların ücretsiz hizmet vereceği belli oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi toplu taşıma ücretsiz olacak? İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacak.
30 AĞUSTOS'TA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.