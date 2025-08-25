Bu sene, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos günü vatandaşların toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda beklenen açıklama geldi ve hangi araçların ücretsiz hizmet vereceği belli oldu. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi toplu taşıma ücretsiz olacak? İşte, detaylar...