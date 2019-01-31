30 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı!

Türkiye 30 Ocak 2019 reyting sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyordu. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da çarşmaba gecesi reytinglerde deyim yerindeyse kıran kırana bir çekişme söz konusu oldu. Vatandaşlar, Çocuklar Duymasın mı, Driliş Ertuğrul mu, Jet Sosyete mi, Sen Anlar Karadeniz mi birinci olduğunu merak eder hale geldi. Türk dizilerin ve programlarındevam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutuyor. 30 Ocak reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyor.

30 OCAK 2019 REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları yayınlandı. Diriliş Ertuğrul dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada Atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi, 3.sırada yer aldı.

TOTAL'DE DİRİLİŞ ERTUĞRUL BİRİNCİ! 31 OCAK REYTİNG

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.



REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.