Kanalların 30 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapılar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 30 Ocak 2026 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi…