30 Ocak Cuma TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
30 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, öğleden sonra farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise diziler ve yarışmalar yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 30 Ocak 2026 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...
Kanalların 30 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapılar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 30 Ocak 2026 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:05 Kalk Gidelim
08:45 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
02:30 Kara Ağaç Destanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Rüya Gibi
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21:30 Tatlım Tatlım
23:30 Tatlım Tatlım
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfaktaki Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:20 Ay Lav Yu Tuu
01:30 Aşk Sana Benzer
03:30 Bir Gece Masalı
05:30 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
23:00 Kıskanmak
02:00 Yeraltı
04:30 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
30 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ