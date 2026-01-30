Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 30 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV’de neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        30 Ocak Cuma TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        30 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, öğleden sonra farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise diziler ve yarışmalar yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 30 Ocak 2026 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 30.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:14
        Kanalların 30 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapılar belli oldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 30 Ocak 2026 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, Star TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 İnci Taneleri

        02:45 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:05 Kalk Gidelim

        08:45 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Vefa Sultan

        02:30 Kara Ağaç Destanı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Rüya Gibi

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

        21:30 Tatlım Tatlım

        23:30 Tatlım Tatlım

        01:30 Aramızda Kalsın

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:20 Ay Lav Yu Tuu

        01:30 Aşk Sana Benzer

        03:30 Bir Gece Masalı

        05:30 Aldatmak

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        23:00 Kıskanmak

        02:00 Yeraltı

        04:30 Yasak Elma

        06:00 Son Yaz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
