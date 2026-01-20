Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem İstanbul 30 yıllık binanın balkonu çöktü! | Son dakika haberleri

        30 yıllık binanın balkonu çöktü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'de bu sabah yürekler ağza geldi. Yıllardır atıl durumda olan binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:32
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sultanbeyli'de bu sabah yürekler ağza geldi.

        Yıllardır atıl durumda olan binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.

        Beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

