30 yıllık binanın balkonu çöktü!

ABD Başkanı Trump, NATO ve AB üyesi Danimarka'nın eyaleti Grönland'ı ısrarla istiyor. Trump, Grönland'ın ABD toprağı olmasının 'ulusal güvenlik için hayati' olduğunu iddia ediyor. Avrupa ise Grönland tartışmalarında şaşkınlığını atmış değil. Peki Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliğiyle bağı ne kadar mantıklı? ABD'nin Grönland'ı istemesinin görünmeyen asıl sebepleri neler? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı. Daha Az Göster