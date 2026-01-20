30 yıllık binanın balkonu çöktü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'de bu sabah yürekler ağza geldi. Yıllardır atıl durumda olan binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Giriş: 20.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:32
