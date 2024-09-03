Özsoy, dedelerinin karşı tarafın bu talebini reddettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "O dönem burasının kapatılması kararlaştırılmış ancak mal sahipleri tekrar anlaşmış ve 30 yıldır burası yol olarak kullanılmış. Daha sonra karşı tarafın mal sahipleri vefat etti. Onların varisleri de aynı konuyu yeniden gündeme getirdi. 'Madem yolu komple açmıyorsunuz, biz de kendimize ait yeri kapatırız' dediler. Yolun girişine bariyer koydular. Buradan geçmemizi istemediler. Bu işin sonunda kiracılarımız ve karşı taraf arasında münakaşa da yaşanmış. Bunun üzerine hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için tel örgüyü çekme kararı aldık."