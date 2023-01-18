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300 bin geçici işçiye müjde: Kadro yolu açıldı! 2023 Geçici işçi düzenlemesi kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

300 bin geçici işçi kadro son durum çalışanlar tarafından anbean takip ediliyor. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin akabinde geçici işçiye ihtiyaç duyulan sektörlerde kadro verilmesi için beklentiler de artış göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi verdi. Bakan Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" açıklamalarında bulunarak konuya ilişkin bilgilendirme yaptı. Söz konusu düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve şartlarının ne olacağı kamuoyunun gündeminde yer alan konuların başında geliyor. İşte 300 bin geçici işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

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  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 300 bin geçici işçiye kadro verilmesine ilişkin düzenleme üzerinde çalışıldığına vurgu yaparken, düzenlemeye ilişkin ay sonunu işaret etti. Altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere verilen isim olan geçici işçilar için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, "Geçiçi işçiler ne zaman kadroya geçecek, geçici işçi düzenleme kimleri kapsıyor, şartları ne?" İşte detaylar...
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    300 BİN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    2023 GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı. 
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

    Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere geçici işçi adı verilir.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

    Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

    Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecekKadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." dedi.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti tarafından son şekil verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre taşerona kadro düzenlemesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.
  • 300 bin geçici işçi kadro son durum: Geçici işçiye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru şartları nedir ve ne zaman çıkacak?

    90 BİN TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro düzenlemesi için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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