Veli Alemdar Han, JW Marriott oteli oldu

Naime Sert nsert@haberturk.com

Marriott International, İstanbul'daki ilk JW Marriott otelini Karaköy'de Galataport Projesi'nin yanında açtı. 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen Veli Alemdar Han, restore edilerek JW Marriott Istanbul Bosphorus adıyla faaliyete geçti. 130 odalı otel 300 derecelik İstanbul manzarasına ve sekiz adet yiyecek ve içecek alanına sahip.

'KATARLI ŞİRKET 93 MİLYON EURO'YA SATIN ALDI'

Otelin açılış toplantısında konuşan JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu,"Katar merkezli, Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi , JW Marriott Istanbul Bosphorus'un yanı sıra yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Sheraton Istanbul City Center'a da yatırım yaptı. Şirket, her iki oteli toplam 93 milyon Euro yatırımla satın aldı." dedi.

'YÜZDE 70 DOLULUK HEDEFLİYORUZ'

Köseoğlu, iki oteli de anahtar teslim olarak satın aldıklarını, yüzde 70 civarında doluluk hedeflediklerini aktardı.

TARİHİ HAN BİRKAÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Veli Alemdar Han, 2006'da Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ve İsrailli işadamı Sami Ofer tarafından 20 milyon dolara otel yapmak üzere satın alınmıştı. 2010 yılında da Seba İnşaat ve Alkoçlar, tarihi hanı 26.5 milyon dolara satın almıştı. Veli Alemdar Han’ı 5 yıldızlı bir otele dönüştüren ve 2012 yılında Dolapdere’de eski Burla Makine’nin arazisine beş yıldızlı şehir oteli inşa eden Seba İnşaat, Temmuz 2019'da toplam 400 odalı iki otelin satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC) ile toplan 93 milyon Euro üzerinden el sıkıştığını duyurmuştu.

'GALATAPORT BÖLGEYE CANLILIK GETİRECEK'

İstanbul'un geçen yıl 15 milyon turist ağırladığına dikkat çeken Köseoğlu, geçen yılki yüzde 10'luk artışın bu yıl da devam edeceğini öngördü. Otelin yer aldığı bölgedeki Galataport Projesi'nin nisan ayında faaliyete geçmesinin beklendiğini hatırlatan Köseoğlu, "Galataport’un bölgeye canlılık getirmesi bekleniyor. Biz de 130 misafir odamız, Spa at JW Istanbul’umuz, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz. Türkiye’nin ve İstanbul’un turizm potansiyeline olan inancımız tam.” dedi.

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu

130 ODASI, 8 YİYECEK İÇECEK ALANI BULUNUYOR

JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta 16’sı süit olmak üzere farklı çeşit, metrekare ve manzaralara sahip toplam 130 oda bulunuyor. Otelin boğaz tarafına bakan cephesinde Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi, Adalar, Topkapı Sarayı, Tarihi Yarımada, Ayasofya, diğer cephesinde ise Galata Kulesi ve gizli kalmış çatı kiliseleri görülüyor. JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta sekiz adet yiyecek ve içecek alanı bulunuyor. Yiyecek ve içecek alanlarının danışmanlığını ise Emre Ergani yapıyor.

CİRONUN YÜZDE 40'I YİYECEK-İÇECEKTEN GELECEK

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, otelin cirosunda yiyecek içecek alanlarının payının yüzde 40, konaklama hizmetlerinin payının yüzde 60 olarak öngörüldüğünü söyledi.

'KORONAVİRÜS İSTANBUL'A OLUMLU ETKİ EDEBİLİR'

Koronavirün Türk turizmini olumlu etkileyeceğini öngören Köseoğlu, özellikle kruvaziyer ve kongre turizminde İstanbul'un öne çıkacağını kaydetti.

'KONAKLAMA VERGİSİ ETKİLEMEZ'

Köseoğlu, nisan ayı itibariyle uygulamaya geçecek yüzde 1'lik konaklama vergisinin doluluk oranlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Köseoğlu, başta Avrupa ve ABD'li turistler olmak üzere dünyanın her yerinden konuk ağırladıklarını vurguladı.

