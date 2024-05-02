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        Haberler Dış Yazar 30/1-b trafik cezası nedir? 30/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        30/1-b trafik cezası nedir? 30/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        Trafik kurallarına uyulmaması durumlarında çeşitli cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Herhangi bir sürücünün trafikte kural ihlali yapması durumunda ceza şartları gündeme gelir. Bu kurallar, belli ceza kodlarıyla vatandaşa sunulur ve her bir kodun kapsamı ve cezai tutarı bulunur. 30/1- b, ceza kodları arasında popüler olan ve vatandaşların merak ettiklerinden biri olan bir maddedir. Peki 30/1-b trafik cezası nedir ve kaç TL yaptırımı vardır? Detayları sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:30
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        30/1-b trafik cezası nedir?
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        Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30. Maddesinde bu ceza ile alakalı birçok bilgi yer alır. Söz konusu ceza maddesi, sürücülerin araç bakımlarını yaptırması konusundaki önemin üzerinde durur. Bu durum, birçok sürücü tarafından ikinci plana atılsa da esasında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuda bir ihlal yapıldığında cezai yaptırım uygulanır. Peki 30/1-b trafik cezası ne kadar? Cezanın kapsamı ne? İşte detaylar…

        30/1- B TRAFİK CEZASI NEDİR?

        İnternet aramalara bakıldığında bilhassa “30/1-b trafik cezası nedir?” sorusunun sorulduğu görülür. 30/1- b trafik cezası, araçta eksik parçaların bulunması durumunda uygulanan cezadır. Günümüzde birçok araç, bu nedenden ötürü kaza yapmaktadır. Bu durum, “30/1- b trafik kazası” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir araçta eksik bir parça olması, diğer araçları rahatsız edecek biçimde bir aksamın bulunması ve gerekli koşulların oluşturulmaması gibi durumlarda trafik kazası kaçınılmaz hâle gelir.

        30-1- b trafik cezası, araçlarda eksik parçaların bulunması nedeniyle oluşur. Bilhassa bu durumun aksatılması hâlinde aracın, araç sahibinin ve diğer sürücülerin hayatı riske girer. Araç sahibi olan kişiye verilen bu yaptırım, idari para cezası olarak değerlendirilir. Bu durumdan diğer sürücüler de yüksek oranda etkilendiğinden ekstra dikkat edilmesi gerekir. Aracın donanımının yetersiz olması ya da sürücünün görüşünün kısıtlı olması kaza ortamı yarattığından bu durumun oluşması hâlinde eve tebligat gönderilir.

        30/1- B TRAFİK CEZASI KAÇ TL?

        Peki 30/1-b trafik cezası kaç TL? Sürücülere bu ceza çoğunlukla araç trafikteyken tespit yapılarak verilir. Bilhassa dumanlı görüş etkisine neden olan aksam kullanımları için cezai yaptırımın yapılması için vakit kaybedilmez. Bu durum, para cezası yaptırımı etkisinin yanı sıra sürücünün ehliyetinde kayda geçecek ceza puanına neden olduğu da bilinir. Bu ceza puanı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından 20 olarak duyurulmuştur.

        Bir sürücü 30/1- b trafik cezası aldığında cezası, çoğunlukla 7 iş günü içerisinde kayda geçirilir. Sonrasında ise şartların hemen sağlanması beklenir. Koşullar sağlanmadığında aracın trafikten men edildiği bilinmektedir. 2024 yılında güncellenen bilgilere göre 30/1- b trafik cezasının ücreti 1.506 TL olarak belirlenmiştir. Cezanın 15 gün içinde erken ödeme kapsamında ödenmesi durumunda 1.129,50 TL %25 oranında indirim uygulanır.

        EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ için İZİN VAR MI?

        30/1- b trafik cezası, söz konusu maddeye istinaden trafikten men edilen araç sahiplerine verilir. Ancak bu kişilere bazı durumlarda araçlarındaki bozukluk ve eksikliği gidermek için ek- 33 düzenlemek suretiyle 7 iş gününe kadar izin verilmektedir. Bu süre sonunda gereken düzenlemeler yapılmadıysa araç sahibine ek bir süre verilmesi söz konusu olmaz.

        30/1- B TRAFİK CEZASI 2024 İTİRAZI NASIL YAPILIR?

        30/1-b trafik cezası 2024 yılında güncellenen tutarıyla vatandaşlara duyurulmuştur. Herhangi bir durumda evine tebligat gelen ve bu duruma itiraz hakkı doğduğunu düşünen vatandaşların itiraz için birkaç adımı takip etmesi gerekir. 30/1- b trafik cezası itirazı ile Sulh Ceza Mahkemesi ilgilenir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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