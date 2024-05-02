47/1-b trafik cezası nedir? 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

47/1- b ceza maddesi, tıpkı diğer maddeler gibi şehirdeki trafiğin düzgün olması ve güvenliğin sağlanması için düzenlenmiştir. Bu nedenle birçok kullanıcı internet üzerinden “47/1-b trafik cezası kaç TL?” gibi soruların cevabını araştırır. Birçok düzenleme, trafik akışının doğru bir şekilde olması ve kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılır. 47/1- b maddesi de Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu cezanın kapsamı nedir, nasıl itiraz edilebilir ve ceza tutarı kaç TL? Detaylar için okumaya devam edin…

47/1- B TRAFİK CEZASI NEDİR? Birçok vatandaşın kafasını “47/1-b trafik cezası nedir?” sorusu kurcalar. 47/1- b trafik cezası, kişilerin kırmızı ışıkta geçmesi durumunda söz konusu olur. Kırmızı ışıkta geçmenin yasak olması ve kişilerin bu kurala uymadan kırmızı ışıkta geçmesi durumlarında ihlal gerçekleşir. Bu ihlalin yaptırımı ise 47/1- b tutarıyla garanti altına alınmıştır. Söz konusu maddenin bir diğer işlevi de sürücülerin kırmızı ışık kurallarına uymasını teşvik etmek ve halkın güvenliğini artırmaktır.

47/1- B TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Peki 47/1-b trafik cezası kaç TL? 2024 yılı itibarıyla güncellenen ceza tutarlarından biri de 47/1- b trafik cezasıdır. Kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu ifade eden bu maddenin ihlali durumunda sürücüye 1.506 TL para cezası kesilir. İndirimli ödeme ise 1.129,50 TL olarak belirlenmiştir. Sürücülerin gününden önce ödeme yapması durumunda net tutara %25 oranında indirim uygulanır ve ceza 1.129,50 TL olarak ödenebilir. 47/1- B İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLUR?

47/1- b trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücülerin cezanın kendilerine ulaştırıldığı tarihten itibaren 15 günleri vardır. Size tebliğ edilen tarihten sonraki 15 gün içinde itiraz dilekçesi hazırlayabilir ve bunu Sulh Ceza Hakimlikleri’ne sunabilirsiniz. Cezaya itiraz etme süreci, sürücünün ceza kararına karşı yazmış olduğu bir itiraz dilekçesi ile başlatılır. Bu sürecin sonunda itirazın kabul edilebilmesi için kişilerin bazı belgeleri eksiksiz hazırlaması önemlidir. İşte gerekli olan belgeler; 47/1-b trafik cezasına itiraz dilekçesi

Trafik cezası fotokopisi

Trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

İtirazı destekleyici somut delil belgeleri (varsa) Yukarıda bahsi geçen belgelerin eksiksiz bir şekilde ilgili mahkemelere sunulması durumunda mahkemenin itirazı haklı bulma ihtimali artar.

47/1- B CEZA PUANI NE KADAR? Ceza puanları, sürücülerin ehliyetine el konulmasına kadar uzanan süreçleri başlatabilir. Bir sürücünün bir yıl süre içinde 100 ceza puanına ulaşması, o sürücünün ehliyetine el konulması anlamına gelir. Bunun yanı sıra üst üste ceza alan ve ceza puanı 100’e yaklaşan kişilerin ehliyetine kısıtlama getirilmesi de söz konusudur. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 47/1- b cezası için 20 puan belirlemiştir. Yani bir sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi durumunda 1.506 TL ceza yaptırımı almasının yanı sıra ehliyetine de 20 puan girilir.