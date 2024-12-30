31 ARALIK TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Dolayısıyla, 31 Aralık'ta kamu kurum ve kuruluşları açık olacak ve tam gün çalışacak.