31 Aralık'ta kargolar açık mı? 31 Aralık Salı Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
31 Aralık kargo çalışma saatleri kargo bekleyen veya gönderim yapacak kişilerin gündeminde bulunuyor. Türkiye genelinde birçok kargo şirketi, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Bu sene 31 Aralık salı gününe, 1 Ocak yeni yıl ise çarşamba gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık'ta kargolar açık mı? 31 Aralık Salı Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
31 Aralık'ta kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Yeni yıl heyecanı yaşanırken bir yandan kargo bekleyen vatandaşlar 31 Aralık Salı günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu sebeple kargoların çalışma sisteminde 31 Aralık’ta değişme olmayacak.
31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık 2024 yani bugün, kargo şirketleri hizmet vermeye devam ediyor. Kargo alımı ile ilgili güncel bilgileri kargo şirketi müşteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.
1 OCAK 2025 KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak Yılbaşı tatili resmi tatil kapsamında olduğu için kargolar çalışmayacak.
Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: 444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz