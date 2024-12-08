Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yeni yılın gelmesiyle hem çalışanlar hem de ebeveynler 1 Ocak Pazartesi'nin tatil olarak kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yılbaşı tatil tarihleri belirlendi. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?