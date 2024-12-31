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        Haberler Bilgi Gündem 31 Aralık yılbaşı toplu taşıma saatleri: 31 Aralık 2024 yılbaşında metro, metrobüs, tramvay, vapur, Marmaray kaça kadar açık?

        31 Aralık 2024 yılbaşında metro, metrobüs, tramvay, vapur, Marmaray kaça kadar açık?

        31 Aralık'ta toplu taşıma kullanmayı planlayan vatandaşlar, sefer saatlerini merak ediyor. Belediyelerden yapılan açıklamalarla yılbaşı günü toplu taşıma saatleri netlik kazandı. İşte, 31 Aralık 2024 yılbaşı toplu taşıma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:34 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:34
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        31 Aralık günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, toplu taşıma saatlerini merak ediyor. Belediyelerden gelen arka arkaya açıklamalar neticesinde toplu taşıma saatleri belli oldu. İşte, 31 Aralık toplu taşıma saatleri...

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        31 ARALIK 2024 METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Metro İstanbul’da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı-Hacıosman M3 Bakırköy-Kayaşehir M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar-Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız-Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş-Bağcılar T3 Kadıköy-Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

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        31 ARALIK METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Metrobüs seferleri 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşı günü metrobüsler 221 ek sefer gerçekleştirecek.

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        İZBAN'A EK SEFERLER!

        İZBAN'dan yapılan açıklamada, yılbaşı gecesine ek seferler konulduğu belirtildi, açıklama şöyle;

        31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, 01.50'de Cumaovası'ndan Aliağa'ya, 02.21'de Tepeköy'den Menemen'e, 03.50'de Cumaovası'ndan Çiğli'ye ayrıca 01.37'de Menemen'den Tepeköy'e, 02.17'de Aliağa'dan Cumaovası'na, 03.55'te Çiğli'den Cumaovası'nda ek seferler düzenliyoruz.

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        DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI HANGİ SAATLERDE ÇALIŞACAK?

        Diğer toplu taşıma araçları için belediyelerden herhangi bir açıklama gelmedi bu nedenle diğer araçların normal mesai saatinde hizmet vermesi bekleniyor.

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