Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık’ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        Yeni yıl için gei sayım başladı. Yeni yıldan bir gün öncesi 31 Aralık'ta bankaların çalışma durumu ise merak konusu oldu. 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup 31 Aralık'ta bankaların çalışma durumu önem kazanıyor. Peki 31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Banka çalışma saatleri 31 Aralık Salı günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 31 Aralık’ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        2

        31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?

        31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Salı günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

        3

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

        31 ARALIK CUMA HAVALE/EFT YAPILIR MI?

        31 Aralık Salı günü havale ve eft yapılabilir. Havale işlemleriniz gün boyu yapılabildiği gibi EFT talimatınız 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 17.00 sonrasına kalan EFT işlemleriniz 2 Ocak Perşembe günü hesaba geçecektir.

        4

        1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

        1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek. Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"