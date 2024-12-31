31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?
Yeni yıl için gei sayım başladı. Yeni yıldan bir gün öncesi 31 Aralık'ta bankaların çalışma durumu ise merak konusu oldu. 1 Ocak resmi tatil arasında yer alıyor olup 31 Aralık'ta bankaların çalışma durumu önem kazanıyor. Peki 31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık, EFT ve havale yapılır mı?
Banka çalışma saatleri 31 Aralık Salı günü en çok araştırılan konu arasında yer aldı. 31 Aralık gününün Salı gününe denk gelmesi ve 1 Ocak'ın ise resmi tatil olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 31 Aralık’ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?
31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Salı günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
31 ARALIK CUMA HAVALE/EFT YAPILIR MI?
31 Aralık Salı günü havale ve eft yapılabilir. Havale işlemleriniz gün boyu yapılabildiği gibi EFT talimatınız 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 17.00 sonrasına kalan EFT işlemleriniz 2 Ocak Perşembe günü hesaba geçecektir.
1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek. Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.