31 Aralık 2024 gününe dair detaylar araştırılıyor. Günün en çok aratılan konularından biri de Borsa İstanbul’un bugün kapanış saati. Peki 31 Aralık’ta borsa açık mı, Borsa İstanbul bugün kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?