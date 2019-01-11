Yüksek Seçim Kurulu'nca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için hazırlanan seçim takvimi işliyor. Takvime göre, yerel seçim için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

57 MİLYON 93 BİN SEÇMEN



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, peki askıya çıkarılan seçmen listelerinde kaç seçmen var? Habertürk bu sorunun yanıtı buldu…



Buna göre, askıya çıkarılan listelerde 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 28 milyon 944 bin 306’sı kadın, 28 milyon 149 bin 679’u ise erkek.

YÜZDE 1,8 YENİ SEÇMEN



Peki seçimlerde ilk kez oy kullanacakların sayısı ne kadar? Son 24 Haziran 2018 seçimlerinden bugüne toplam 1 milyon 2 bin 392 seçmen 18 yaşını doldurarak, seçimlerde oy kullanma hakkı elde etti. bu rakam toplam seçmen sayısının 1.8’ine denk geliyor…

ERDOĞAN “YAKIN MARKAJA ALALIM” DEMİŞTİ



İlk kez oy kullanacak seçmenlerin sayısını yaklaşık sayısını önceki gün gerçekleştirilen AK Parti il başkanları toplantısında açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu yıl ilk defe oy kullanacak yaklaşık 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. Özellikle de gençlik kolları bu işi yakından takip etmek durumundadır ki, bu ilk defa oy kullanacak olanları yakın markaja alalım”





HENÜZ KESİN RAKAMLAR DEĞİL



Rakamlar böyle ancak henüz kesinleşmediler. 5 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirilecek. 19 Ocak 2019’da Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.



31 OCAK’TA KESİNLEŞTİRİLECEK



23 Ocak 2019’da Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılacak. Ayrıca bu listeler talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek. 28 Ocak 2019’da sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanacak. 31 Ocak 2019 Perşembe günü ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Bu tarihten sonra yeni seçmen kaydı yapılmayacak.



SEÇMEN KAYDI BULUNMAYANLAR DİKKAT!



Seçmenlerin 17 Ocak’a kadar yani askı sürecinde listeleri kontrol etmesi gerekiyor. Askı listelerini muhtara gitmeden kontrol etmek isteyenler, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten ve seçmen sorgulama mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol yapabiliyor. Seçmen kaydı bulunmayanların, askı bitiş tarihi olan 17 Ocak’a kadar ilgili nüfus müdürlüğüne elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası gibi gibi belgelerden birisi ile başvurmaları gerekiyor. buradan alacakları onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler…

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